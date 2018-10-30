ضاحي خلفان يوجه رسالة مؤثرة لـ حاكم دبي بعد مسحه دموع طفلة مغربية

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبي الأسبق صورة للشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، وهو يقوم بمسح دموع الطفلة المغربية بنفسه فى لافتة معبرة بعد فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي 2018.



وكتب "خلفان " من خلال حسابه الشخصى تويتر: "سلام الله على اللي يمسح الدمعات من عينك محمد لي يرى كل العرب غالين في عيون".



وتوج الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الطفلة المغربية مريم أمجون، بلقب بطل تحدي القراءة العربى 2018، خلال الحفل الذي أقيم في أوبرا دبي الثلاثاء.