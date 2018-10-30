هاني النقراشي: استقرار الكهرباء مهم حتى لو ارتفعت الأسعار

قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، إن الاستقرار في إمداد الكهرباء أهم من ارتفاع الأسعار لأن الأمر يسبب خسائر في حالة الانقطاع أو حدوث أزمات.



وأضاف «النقراشي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن انقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية كان يؤدي إلى عدم استقرار وتسبب في تعطل الصناعة.



وأوضح عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أن تقليل المخاطر في الكهرباء تأتي عندما يكون هناك ضمانة بتواجد مصادر الطاقة نفسها.

