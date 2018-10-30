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حوادث

حبس 3 إداريين في واقعة وفاة طبيبة مستشفى المطرية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:47 م
الطبيبة سارة أبو
الطبيبة سارة أبو بكر
عمرو خليفة
أمرت نيابة المطرية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين محامي عام نيابات شرق القاهرة، بحبس 3 موظفين «إدرايين» 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإهمال في واقعة وفاة طبيبة صعقًا بالكهرباء داخل سكن الأطباء بالمستشفي.

كانت النيابة تسلمت تقرير شهادة وفاة الطبيبة سارة أبو بكر، التى لقيت مصرعها داخل مستشفى المطرية وثبت بعد الفحص أن سبب الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب.

ذكر التقرير الطبى أن المتوفية أصيبت بخلل فى وظائف الجسم، واستمعت النيابة لأقوال أهل الطبيبة الذين رفضوا توجيه أي اتهام لمدير المستشفى أو أي من العاملين بها، كما استمعت لزملائها، الذين أفادوا بأنها قررت الاستحمام بعد انتهاء عملها ومكثت فترة داخله فتسرب إلينا القلق وبعد طرقهم الباب، اكتشفوا جثتها بجانب الدخان الكثيف الذي يخرج من السخان.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة طبيبة متوفاة داخل الحمام، بصاعق كهربائى، وانتقلت قوة من المباحث، والعثور على الجثة ونقلها إلى المشرحة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
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