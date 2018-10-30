تموين كفر الشيخ تكرم 3 قيادات متميزة.. صور

كرّم المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، نائبًا عن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، 3 من القيادات التموينية المتميزة، وقام بتسليمهم شهادات تقدير؛ لجهودهم المتميزة في العمل، وذلك فى إطار تشجيع العاملين المجتهدين بقطاع التموين بالجمهورية.



المكرمون هم :عادل بيومى الهابط، مدير مركز المعلومات بالمديرية، مصطفى جمعة شعبان، رئيس مكتب تموين بندر بلطيم، عباس صبحى عباس، رئيس مكتب تموين بندر الحامول.



جاء ذلك بحضور كل من المهندس قدرى طه عمار، وكيل المديرية، والمهندس عثمان أحمد حنبل، مدير عام الرقابة التموينية.