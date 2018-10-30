ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نائب لبناني: حزب الله يعطل تشكيل الحكومة إلى حين تلبية شروطه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:35 م
حزب الله
حزب الله
أ ش أ
قال عضو مجلس النواب اللبناني نديم الجميل ، إن حزب الله، يعمل حاليا على تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، إلى حين تلبية شروطه كاملة، على نحو ما قام به الحزب من قبل من تعطيل للانتخابات الرئاسية .

وأشار النائب الجميل – في تصريح له – إلى أن آخر الشروط التي وضعها الحزب، تتمثل في ضرورة تمثيل الأقلية السنية من أعضاء المجلس النيابي من فريق ( 8 آذار ).. مؤكدا أن مصلحة حزب الله تأتي دائما قبل مصلحة لبنان، كما هي العادة بالنسبة له.

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد أنهى المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وآخرها عقبة التمثيل الوزاري المتعلقة بحزب القوات اللبنانية الذي أعلن بالأمس موافقته على المشاركة في الحكومة في ضوء الحصة الوزارية المعروضة عليه، وتسليمه بالفعل لائحة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وأكدت مصادر رسمية داخل حزب الله ، أن الحزب لن يسلم لائحة أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية التي حصل عليها، إلا بعد أن يتم تمثيل حلفائه من طائفة السنة بفريق (8 آذار) داخل الحكومة، وهو الشرط الذي عقب عليه الحريري مؤكدا أنه لن يسمح به، حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.
loading...

ترشيحاتنا

طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

هل تؤيد تجريم الدروس الخصوصية؟.. سؤال أحمد موسى اليوم في على مسئوليتي

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

أول تعليق لـ دينا الرفاعي عقب فوزها فى انتخابات اتحاد الكرة

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

معجب يقدم هدية مرعبة للفنانة منة فضالي.. فيديو

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الـ15

محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

ريال مدريد يكشف حجم إصابة فاران

جون أنطوي الهدف الأول للزمالك فى الميركاتو الشتوى

الصقر مهنئا الخطيب : كل سنة وأنت طيب يا بيبو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

Apple تطرح MacBook Air 13.3 رسميا.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

فيديو

أحمد موسى: إشادات من القادة الألمان بالتطورات المصرية
فودة: 120 ألف شاب من 130 دولة تقدموا لحضور منتدى شباب العالم .. فيديو
حريق بمحول كهرباء بمطروح .. والمحافظ يكشف أسباب الحادث.. فيديو
هل تؤيد تجريم الدروس الخصوصية؟.. سؤال أحمد موسى اليوم في على مسئوليتي
أحمد موسى: من الصعب إلغاء الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟