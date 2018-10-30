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رياضة

ضربة موجعة لريال مدريد والمدرب المؤقت في مأزق

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:35 م
رافييل فاران
رافييل فاران
محمد رشاد
تلقى ريال مدريد ضربة موجعة جديدة بعدما تأكد غياب المدافع رافييل فاران عن الفريق الملكي لعدة أسابيع بسبب الإصابة، بعدما تعرض فاران لإصابة عضلية في الشوط الأول من الكلاسيكو أمام برشلونة ليغارد المباراة بين الشوطين.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن إصابة فاران في عضلة الفخذ الأيمن ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل، ليجد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد نفسه في مأزق بعد إصابة فاران وانضمامه لقائمة المصابين التي تضم أيضا مارسيلو وداني كارفاخال وباييخو.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي الذي خسر أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 5-1.
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