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رياضة

خاميس رودريجيز يقترب من الرحيل عن البايرن واللعب مع رونالدو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:55 م
صدى البلد
أحمد هاني
أشارت تقارير ألمانية إلى اقتراب رحيل خاميس رودريجيز لاعب المنتخب الكولومبي عن نادي بايرن ميونيخ الألماني والعودة إلى اللعب بجوار كريستيانو عند إنتقاله إلى إيطاليا عبر نادي يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن خميس يفكر في الرحيل عن بايرن الذي يحاول شراءه من نادي ريال مدريد بشكل رسمي، والذهاب إلى أحد أندية الدوري الإيطالي التي ترغب في ضمه.

يذكر أن اللاعب الكولومبي خاميس صاحب 27 عاما، انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف 2017 قادما من فريق ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين.
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