خمسة محاور على رأس أجندة تنسيقية شباب الأحزاب بمنتدى شرم الشيخ

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب، بيانًا جديدًا عن منتدى شباب العالم، المقرر عقده فى الفترة ما بين 3 و6 نوفمبر، أكدوا فيه مشاركتهم فى المنتدى، من خلال المساهمة في عدد من ورش العمل والجلسات، بطرح مجموعة من أوراق العمل التي عكف أعضاء التنسيقية على إعدادها، وتتناول رؤيتهم في عدد من المحاور التي أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى.





وجاء نص البيان: "في إطار اهتمام الدولة بالشباب وإتاحة الفرصة لهم للحوار والمشاركة والتعبير عن رؤيتهم نحو مستقبل أفضل، يشارك أعضاء "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، ضمن 5000 شابا من شباب مصر والعالم تأتي مشاركة "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" من خلال المساهمة في عدد من ورش العمل والجلسات، بطرح مجموعة من أوراق العمل التي عكف أعضاء التنسيقية على إعدادها، وتتناول رؤيتهم في عدد من المحاور التي أعلنتها اللجنة المنظمة للمنتدى".





وتابع البيان: "ومن أهمها أجندة 2063، إفريقيا التي نريدها - تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم أكثر تكاملا - التعاون الأورومتوسطي - شراكة استراتيجية - دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي".





وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب: "يعتبر منتدى شباب العالم هو فرصة لجميع الشباب من مختلف دول العالم للحوار الجاد والمباشر، سواء مع بعضهم البعض، أو مع صناع القرار والمسئولين حول العالم، حيث يتم من خلاله مناقشة جميع القضايا التي تهم الشباب بهدف الوصول لصيغة حوار مشتركة، تسهم في خلق نافذة جديدة للتعبير عن رؤيتهم نحو المستقبل".



