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رياضة

بورنموث يفوز على نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
فاز فريق بورنموث على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب فيتنس فيرست، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

أحرز هدفي بورنموث جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 39، وستيف كوك في الدقيقة 72، فيما أحرز هدف نوريتش سيتي، أونل هيرنانديز في الدقيقة 70 من المباراة.

وفي البطولة ذاتها.. فاز فريق بيرتن ألبيون على نوتينجهام فورست بـ3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيريلي ستاديوم، ضمن منافسات دور الـ16.

أحرز أهداف بيرتن ألبيون: سعيدي يانكو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 52، وسكوت فراسر في الدقيقة 64، وجاك هيسكيث في الدقيقة 82، فيما أحرز هدفي نوتينجهام فورست لويس غرابان في الدقيقة 70، وارفان اباه في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
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