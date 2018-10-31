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فن

الرقابة تتخذ إجراءات قانونية ضد شيرين لطرح ألبوم نساى بدون تصريح

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد مصدر بالرقابة على المصنفات الفنية، أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية وقامت بعمل ثلاثة  محاضر ضد الشركات التى قامت بإنتاج وتوزيع ألبوم المطربة شيرين عبد الوهاب “نسّاي”، دون الحصول على تصريح مسبق من الرقابة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القائمين على الألبوم من الناحية الإنتاج لم يقوموا بالتقدم بالحصول على تصريح ، كما انهم طرحوا الألبوم على مواقع التواصل الإجتماعي ، بالإضافة الى الافيشات دون موافقة الرقابة ، مؤكدًا ان هذا الاجراء طبيعى لمن يقدم على هذا الفعل ، و ليس من شأن الرقابة منع الألبوم كما نشرت بعض المواقع .

واضاف المصدر: أن المحضر سيأخذ مجراه الطبيعى حيث تتولى النيابة التحقيق فيه ، ويفصل فيه القضاء بعد ذلك.


وتابع : أنه لا علاقة باتخاذ الرقابة قرار تحرير محضر بتقديم الشركة المنتجة التى كانت متعاقدة معها شيرين عبد الوهاب قبل ذلك شكوى ، حيث انه تم تحرير محضر بالواقعة قبل تقديم شكوى إلى الرقابة .
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