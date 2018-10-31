مباحث التموين بالفيوم تضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمحافظة الفيوم بإشراف اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، من ضبط (2) طن اسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ويحظر تداولها خارج الجمعيات الزراعية بحوزة ربيع . م س36- مقيم طما – مركز إهناسيا محافظة بني سويف - سائق السيارة رقم 32880 نقل بني سويف .





وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتفعيل إجراءات المواجهة وخطط المنع وتكثيف التواجد الأمني الفعال لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن في إقرار الامن للعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال ضبط القضايا التموينية.



