السيطرة على حريق سيارة داخل جراج فى محرم بك بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق اندلع بسيارة داخل جراج أسفل عمارة سكنية ومنعت امتداد النيران لباقي السيارات داخله.





تلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة داخل جراج كائن بالعقار رقم 3 شارع المعز - دائرة القسم.





على إثر ذلك انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.





بالفحص، تبين نشوب حريق بالسيارة مصر– ماركة فيات ملك المدعوة " ا م ا"، 27 عاما، موظفة، مقيمه بالشارع محل البلاغ مما أدى لإحتراق السيارة بالكامل، دون حدوث إصابات.





بسؤال مالكتها أيدت ما جاء بالفحص، ورجحت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأسلاك موتور السيارة، ولم تتهم أحد بالتسبب فى الحريق.



