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حوادث

ضبط 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالإسكندرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة ضباط شرطة وإستيقاف أحد الأشخاص بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل والإستيلاء منه على بعض متعلقاته الشخصية.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من المدعو/ حسن.ف.م، 36 سنه"سائق" ومقيم بعزبة القلعة بدائرة القسم بقيام مجموعة من الأشخاص بإستيقافه بطريق قنال المحمودية بدائرة القسم وإدعائهم بأنهم ضباط مباحث مستقلين السيارة رقم "5876" رحلات الإسكندرية والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد مرتكبى الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وهم كلٍ من المدعو/ حسام.س.م، 23 سنه "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة وبحوزته طبنجة معدلة وهيكل لجهاز لاسلكى والمدعو/ أحمد .م.خ، 24 سنه "منجد" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة وبحوزته طبنجة صوت معدلة و المدعو/ عادل.م.ح، 25 سنه "عامل"ومقيم بدائرة القسم وبحوزته سلاح أبيض "خنجر" و المدعو/ محمود.م.ع، 25 سنه "عاطل" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة.. وبحوزتهم المسروقات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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