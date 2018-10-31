رئيس رياضة النواب: منتدى شباب العالم نجح فيما فشل فيه المجتمع الدولي

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ "أرض السلام"، رسالة سلام وأمان للعالم أجمع بأن مصر حاضنة الحضارات عازمة على خلق مجتمعات آمنة تسلم شعوبها من الحروب والنزاعات.





وأوضح رشاد، في بيان له اليوم، أن المنتدى الذي اكتسب نجاحه من خلال حجم الإشادات الدولية والإقليمية الموجهة له وحجم الإنجازات التي حققها على أرض الواقع، يؤصل لنظريات المجتمعات الدولية في حاجة ماسة لها بحيث تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على خلق مساحة للحوار بين الثقافات المختلفة وتبادل الرؤى والأطروحات التي تعود بالنفع العام.





وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن تعميق الحوار وتصحيح الرؤى والمفاهيم المغلوطة من شأنه ترسيخ العلاقة بين هذه الفئة التي تمثل الغالبية العظمى بالمجتمعات ومن ثم تعيد بناء مجتمعاتها على أساس التعاون ونبذ العنف والتطرف، كما أنه يمثل حائط صدّ منيع ضد جماعات الظلام التي تستهدف جيل الشباب لتبث سمومها بداخلهم.





وأكد "رشاد" أن منتدى شباب العالم نجح فيما فشلت فيه المجتمعات الدولية بأجمعها وأصبح أيقونة ورمزًا مصريًا عبقريًا خالصًا يرسخ لمجتمعات أكثر أمانا ويتطلع لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين مختلف الشعوب ويقضي على ظاهرة صراع الحضارات ويعطي الشباب متنفسًا لإخراج طاقاتهم ومحاكاة الثقافات المختلفة.





وأضاف أن الشباب في مصر يعيشون أزهى فترات حياتهم وذلك لما يلقونه من اهتمام بالغ على كافة المستويات بدء من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن إيمانًا لا يقبل الشك بأن شباب مصر هم أمل الأمة وأنهم أساس بناء الأوطان، مرورًا باهتمام جميع مؤسسات الدولة وسعيها نحو تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا.



