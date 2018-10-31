ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس رياضة النواب: منتدى شباب العالم نجح فيما فشل فيه المجتمع الدولي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
ماجدة بدوي - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ "أرض السلام"، رسالة سلام وأمان للعالم أجمع بأن مصر حاضنة الحضارات عازمة على خلق مجتمعات آمنة تسلم شعوبها من الحروب والنزاعات. 

وأوضح رشاد، في بيان له اليوم، أن المنتدى الذي اكتسب نجاحه من خلال حجم الإشادات الدولية والإقليمية الموجهة له وحجم الإنجازات التي حققها على أرض الواقع، يؤصل لنظريات المجتمعات الدولية في حاجة ماسة لها بحيث تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على خلق مساحة للحوار بين الثقافات المختلفة وتبادل الرؤى والأطروحات التي تعود بالنفع العام.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن تعميق الحوار وتصحيح الرؤى والمفاهيم المغلوطة من شأنه ترسيخ العلاقة بين هذه الفئة التي تمثل الغالبية العظمى بالمجتمعات ومن ثم تعيد بناء مجتمعاتها على أساس التعاون ونبذ العنف والتطرف، كما أنه يمثل حائط صدّ منيع ضد جماعات الظلام التي تستهدف جيل الشباب لتبث سمومها بداخلهم. 

وأكد "رشاد" أن منتدى شباب العالم نجح فيما فشلت فيه المجتمعات الدولية بأجمعها وأصبح أيقونة ورمزًا مصريًا عبقريًا خالصًا يرسخ لمجتمعات أكثر أمانا ويتطلع لمزيد من التعاون المثمر والبناء بين مختلف الشعوب ويقضي على ظاهرة صراع الحضارات ويعطي الشباب متنفسًا لإخراج طاقاتهم ومحاكاة الثقافات المختلفة. 

وأضاف أن الشباب في مصر يعيشون أزهى فترات حياتهم وذلك لما يلقونه من اهتمام بالغ على كافة المستويات بدء من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤمن إيمانًا لا يقبل الشك بأن شباب مصر هم أمل الأمة وأنهم أساس بناء الأوطان، مرورًا باهتمام جميع مؤسسات الدولة وسعيها نحو تمكينهم سياسيًا واقتصاديًا.

ويذكر أن النسخة الثانية من منتدى شباب العالم تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 3- 6 نوفمبر ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة.
loading...

ترشيحاتنا

سر الإقلاع عن التدخين بلا متاعب.. 6 عادات يومية عليك مراعاتها

وزير الداخلية يقرر إبعاد سوري إلى خارج البلاد.. نص القرار

انفجار في محيط مبنى الأمن الفيدرالي غرب روسيا

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

لأول مرة..الآثار تكشف لغز نقل أحجار الأهرامات..فيديو

حقيقة رحيل حسام البدري من رئاسة بيراميدز

صحيفة سعودية تكشف تفاصيل جديدة في قضية خاشقجي

شاهد .. اللقطات الأولى لتفجير وسط العاصمة الأفغانية كابول

استفزت العالم كله في 10 ثوان.. لماذا برأت المحكمة المصورة المجرية بعد ركل لاجئ سوري في 2015

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

أستاذ بطب الأزهر رئيسا لأربع جلسات علمية بمؤتمر جراحة القلب السعودية

احترس قبل النوم..هذه الوسادة لا تصلح للاستخدام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة التجميل منار صبري: لوك الزومبى الأفضل لهالوين 2018

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 31-10-2018.. فيديو
الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والقاهرة تسجل 31 درجة.. فيديو
طريقة عمل السمك اللوت بشكل جديد
تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر نوفمبر يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟