تعرف على حكم إخراج الصدقة بأكثر من نية

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إزدواج النية في خروج الصدقة، لافتا إلى أن جميع العبادات تذهب خالصة لوجه الله.



وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في الإجابة عن سؤال سيدة " ما حكم إخراج الصدقة بأكثر من نية"، أنه يجوز لمخرج الصدقة أن يجمع في نيته بين خيري الدنيا والآخرة، كان يخرجها للفقراء إرضاء لله تعالى ثم لما يريد أن يتحقق له .



وأكد أمين الفتوى أن الله تعالى يتقبل كل العبادات، وعلى المسلم أن يخرج صدقته ويفوض أمر الثواب لله .



