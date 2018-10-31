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أخبار البلد

وزيرا الكهرباء والإنتاج الحربي يتفقدان سير عمل العدادات الذكية بالمعصرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
مريم صليب
تفقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، سير عمل العدادات الذكية بالمعصرة للوقوف والتأكد من تعليمات الأمن والسلامة حسب المعايير العالمية، وتحدثا مع بعض العاملين في قطاع الكهرباء.

ويفتتح اليوم الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربى) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

ويحضر الافتتاح عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
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