عز العرب: مصر تدعم بقاء الدولة السورية والحفاظ على جيشها.. فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن التهديدات التى تواجه أى دولة تؤثر على الدول الأخرى، موضحا أن هناك صراعات داخلية انتشرت فى الفترة الأخيرة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الصراعات الداخلية فى المنطقة تأثرت بالتدخلات الخارجية للقوى العالمية.



وأشار إلى أن مصر تدعم بقاء الدولة السورية و الحفاظ عليها وعلى جيشها، موضحا أن مشكلات اللاجئين و الهجرة غير الشرعية والإرهاب العابر للحدود تهدد أمن دول أوروبا أيضا.



وأوضح أنه لابد من مواجهة التظيمات الإرهابية بالجملة وليس بالقطعة.