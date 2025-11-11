عضو الفتوى بالأزهر يكشف سبب حذفه فيديو لعالم سعودي شهير.. تفاصيل

أثار الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف، تفاعلًا واسعًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بعدما كشف عن موقفه من فيديو تم نشره في أحد جروبات "أهل الحق" يتناول حكم الائتمام بإمام حليق اللحية لعالم سعودي بارز هو فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور عطية لاشين في منشوره: "أحد الإخوة نشر فيديو للعالم الجليل الدكتور صالح الفوزان حول حكم الصلاة خلف إمام حليق اللحية، وما إن رأيت الفيديو حتى حذفته في أقل من فيمتو ثانية دون أن أشاهد مضمونه، لأني غير موافق تمامًا على نشره، وذلك لأسباب شرعية وعقلية عديدة".

وأوضح الدكتور لاشين أن نشر مثل هذه المواد في هذا التوقيت يسبب من الضرر أكثر مما يجلب من النفع، مشيرًا إلى أن تداولها "قد يؤدي إلى تشكيك الناس في عباداتهم، وزعزعة الثقة في أهل العلم، وفتح باب للفتن بين المسلمين دون داعٍ".

وأضاف: "حتى لو افترضنا جدلًا أن حليق اللحية عاصٍ أو فاسق، فقد أجاز العلماء جميعًا الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق درءًا للفتن، وهذا أمر لا خلاف عليه بين أهل العلم".

وشدد أستاذ الفقه المقارن بالأزهر على أن اللحية ليست مقياسًا للإيمان أو الصلاح، قائلاً: كم من لحية أعفيت لتكون ستارًا للنصب والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، فاختزال الإسلام في اللحية قصر نظر وضحالة معرفة، والدين لا يقاس بالمظاهر بل بالتقوى والعمل الصالح".

وفي نهاية المنشور أكد الدكتور عطية لاشين أن "نشر مثل هذه الفتاوى لا يناسب زمننا الحالي الذي يشهد انفتاحًا شديدًا وتأثيرات فكرية متعددة"، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة قبل مشاركة أي محتوى ديني قد يحدث بلبلة بين الناس، قائلًا: "اتقوا الله فيما تنشرون، ولا تلبسوا على الناس دينهم، فالله يتقبل من المتقين وليس من الملتحين".