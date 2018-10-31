ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

8 شروط للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:52 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينطلق غدا الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى الـ 5 مساء.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر المقبل.

ونصت اللائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الوزراء، لعام 2017، على 8 شروط يجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، وهي:

1 - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3 - أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية، بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4 - أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة.

5 - أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من «5» إلى «13» من المادة «126» من اللائحة.

7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

8 - ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

8 شروط للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات
loading...

ترشيحاتنا

طالب عن سبب تقطيع شرايينه: صفحات التواصل الاجتماعي السبب

إصابة محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول..صور

الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو

جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة

رساله ترحيب حارة من الاهلي ببعثة فريق الترجي قبل الوصول لبرج العرب

موعد مباراة الاهلي والترجي والقنوات الناقلة

تفاصيل ميزانية اتحاد الكرة عام 2018.. مستند

الرئاسة: الرئيس السيسي يصل شرم الشيخ عائداً من العاصمة الألمانية برلين

شاهد .. لأول مرة أضواء البرق في انفجار أشهر بركان فى اندونيسيا

السجن عامين لنجم يوفنتوس الحائز على كأس العالم لارتباطه بالمافيا

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

المدينة الشبابية ببورسعيد تشهد ختام فعاليات crossfit لطلاب الجامعات

شاهد.. روجينا تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير

صدمة جمهور ياسمين صبرى بسبب فستان أحمر.. صور

فيديو

نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو
أحمد موسى عن اقتحام فصل للبنات في شبرا: هما دول شباب الفيسبوك.. فيديو
أميرة نسيم تكشف السر وراء برنامجها انت الحكاية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟