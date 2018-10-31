8 شروط للترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات

ينطلق غدا الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى الـ 5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر المقبل.



ونصت اللائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الوزراء، لعام 2017، على 8 شروط يجب توافرها فيمن يتقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، وهي:



1 - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.



2 - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.



3 - أن يكون مستجدا في فرقته الدراسية، بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.



4 - أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة.



5 - أن يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.



6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في البنود من «5» إلى «13» من المادة «126» من اللائحة.



7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.



8 - ألا يكون منتميا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.



