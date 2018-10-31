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رياضة

إبراهيموفيتش وروني يتنافسان على لقب الأفضل بالدوري الأمريكي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:52 م
إبراهيموفيتش وروني
إبراهيموفيتش وروني
محمد رشاد
أعلن نادي دي سي يونايتد عن اختيار قائد الفريق واين روني في قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

ويتنافس روني على جائزة أفضل لاعب مع زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي، ميجيل ألميرون من أتلانتا يونايتد، جوسيف مارتينيز من أتلانتا يونايتد، وكارلوس فيلا من فريق لوس أنجلوس إف سي.

ويتنافس روني مع إبراهيموفيتش أيضًا على جائزة أفضل صفقة قادمة للدوري الأمريكي هذا الموسم، ويدخل معهما في المنافسة كارلوس فيلا من فريق لوس أنجلوس إف سي.

وفيما يلي نستعرض باقي المرشحين على جوائز الدوري الأمريكي:

أفضل مدافع
آرون لونج من نيويورك ريد بولز

شاد مارشال من سياتل ساندرز

مايكل باركورست من أتلانتا يونايتد.

أفضل حارس:
ستيفان فراي من سياتل ساندرز

لويس روبليس من نيويورك ريد بولز

زاك ستيفن من كولومبس كرو

أفضل لاعب صاعد:
كوري بايرد من ريال سالت ليك

مارك مكينزي من فيلادلفيا يونيون

كريس مولر من أورلاندو سيتي

أفضل مدرب:
بوب برادلي من لوس أنجلوس إف سي

تاتا مارتينو من أتلانتا يونايتد

بيتر فيرمس من سبورتنج كينساس

أفضل عودة من الإصابة:
أوزفالدو ألونسو من سياتل ساندرز

زلاتان إبراهيموفيتش من لوس أنجلوس جالاكسي

جياسي زاريدس من كولمبس كرو

أفضل عمل إنساني في الموسم:
مات لامبسون من مينسوتا يونايتد

لويس روبليس من نيويورك ريد بولز

ويل تراب من كولومبس كرو

أفضل حكم في الموسم:
آلان كيلي

نيما ساغافي

روبرت سيبجا

أفضل حكم مساعد في الموسم:
جو فليتشر

مورجانت

كوري روكويل.

ويتم اختيار الفائزين في هذه الجوائز عن طريق تصويت جميع لاعبي الدوري الأمريكي، بالإضافة لمدربي ورؤساء الأندية بجانب تصويت الصحفيين المعتمدين لدى رابطة أندية الدوري الأمريكي.
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