مهرجان الفنون الأفرو صيني في دورته الثالثة 100 سنة مانديلا.. فعاليات وعروض مستمرة بمشاركة ذوي القدرات الخاصة وجولات بالأتوبيس المكشوف للفرق المشاركة من 25 دولة بشوارع القاهرة.. فيديو وصور

تكريم اسم الزعيم "مانديلا" فى افتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني بحضور مجموعة وزارية

جولة بالأتوبيس المكشوف للفرق المشاركة بالمهرجان تجوب شوارع القاهرة

الجمهور يتفاعل مع الدبكة الفلسطينية في عرض الفالوجا بالهناجر

عرض فيلمي بلاشك والناجون وورشة مجسمات لـ عبدالملاك ضمن الفعاليات

فرقة النسيم المغربية تشعل حماس الجمهور بالهناجر









نظم صندوق التنمية الثقافة التابع لوزارة الثقافة، مهرجان "الفنون والفلكلور الأفروصينى" فى دورته الثالثة وذلك تحت شعار "100 سنة مانديلا"، تخليدًا لذكرى الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.





وتقام الدورة الثالثة من "مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صينى" تحت شعار "100 سنة مانديلا .. أفريقيا..الدول العربية"، وذلك فى الفترة ما بين 27 أكتوبر و3 نوفمبر، واجتمعت على أرض مصر، فنون دول أفريقيا وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الدول العربية التى تشارك فى الدورة الثالثة بجانب مشاركات لـ ذوى القدرات الخاصة.





واختارت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني المصري، فلسطين لتكون ضيف شرف الدورة الـ3، وشهدت الدورة الجديدة تكريم فرقة الفالوجا للدبكة والفنون الشعبية الفلسطينية، التي تأسست عام 1983، على يد مجموعة من طلبة معهد الفالوجا للتمريض التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وانضم إليها العديد من الشباب الفلسطينيين والمصريين المهتمين والمنتمين للقضية الفلسطينية والراغبين في أن يكون لهم دور فيها، وتهدف الفرقة إلى إبراز الهوية الفلسطينية بتقديم عروض فلكلورية تظهر صورة الحضارة والتراث الفلسطيني، بما فيها سنوات النضال ومقاومة الاحتلال.





وكرمت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر أمس فرقة أيامنا الحلوة وهي فرقة غنائية مصرية أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003، وتضم 17 مطربًا ومطربة منهم شريف إسماعيل ورامى رفعت ومحمد فهيم، ويهدف الفريق فى حفلاته الأخيرة إلى فكرة ”نوستاجليا“ وإلى إعادة الذكريات، حيث يقدم فى بعض الأحيان الأغنيات التى اشتهرت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى مثل ”لوالكي“ لعلى حميدة و“كوكب تاني“ لمدحت صالح و“مش نظرة وابتسامة“ لسيمون، بالإضافة إلى أغنيات من أرشيف السينما المصرية.





وقدمت فرقة النسيم المغربية عروضها حيث أشعلت حماس الجمهور بساحة الهناجر في دار الأوبرا ، بالإضافة إلى أن جمهور المهرجان تفاعل مع فرقة الفالوجا للفلكلور والفنون الشعبية الفلسطينية وقدمت عروضها بساحة الهناجر وشارك الجمهور أعضاء الفرقة رقصة الدبكة الفلسطينية.





وفي إطار فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر عُرض الفيلم الروائى "بلا شك" للمخرج نانجي ليستي والفيلم الوثائقي "الناجون" إخراج أرث فيكتور الكسنديا برات.. وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة للفنون التشكيلية "المجسمات" للفنان "توفيق عبد الملاك"، ناهيك عن عرض مجموعة من الأفلام من مختلف دول العالم حيث عُرض من توجو الفيلم الروائى "حديقة أكوا" للمخرج "بارسلين بوسو، ومن نيجيريا الفيلم الروائى "صمت عالى" إخراج وسيناريو وتصوير "فروين كلاي" ومن سنغافورة فيلم "حصي السعادة"، وعقب عرض الأفلام أقيمت ورشة فنون تشكيلية " مجسمات" للفنان توفيق عبد الملاك.. ثم قامت كل من فرقة " أطفال مصر بخير من مصر " وفرقة " الشمس الذهبية من الجزائر" وفرقة " ميلتنج ايدج من الكاميرون" وفرقة " زى جيانجو " من الصين بأداء بعض الفقرات الاستعراضية والفنية.





ونظمت إدارة مهرجان جولة بالأتوبيس المكشوف الخاص بالمهرجان لبعض الفرق المشاركة في شوارع القاهرة، وشارك في الجولة كل من فرقة "الشمس الذهبية الجزائر" و"مجموعة عيساوة النسيم المغربية الفلكلورية من المغرب" وفرقة "بوكسمانا جنوب أفريقيا".





ويأتى انطلاق الدورة الثالثة فى إطار النجاح الذى حققته الدورتان الأولى والثانية من مهرجان، الذى يتم تنظمه من وزارات السياحة والثقافة والآثار وسفارات الدول المشاركة.















