أرسنال في دور الـ 8 بكأس الرابطة بتخطي بلاكبول في غياب النني

نجح أرسنال في التأهل لدور الثمانية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على بلاكبول بهدفين لهدف في دور الـ16 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "الأمارات" معقل الجنرز.



الهدف الأول جاء عن طريق السويسري ستيفان ليشنشتاينر في الدقيقة 33، وأضاف إيميل سميث رو الثاني في الدقيقة 50.



يذكر أن جويندوزي لاعب الأرسنال غادر ملعب المباراة بعد طرده في الدقيقة 56، وهو ما استغله بلاكبول بإحراز التعادل بواسطة باودي أوكونر بعدها بعشر دقائق، ليطرد بعدها صاحب هدف بلاكبول، حيث تلقى هو الآخر البطاقة الحمراء المباشر في الدقيقة 84.

