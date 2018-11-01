نبيل معلول يحذر الترجي من نجم الأهلي

قال نبيل معلول، المدير الفني السابق للترجي، يوم الأربعاء، إن مواجهة الأهلي المصري مع فريق باب سويقة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، مختلفة تمامًا عن نهائي نسخة 2012.



وفاز الأهلي بلقب البطولة، عام 2012، بعدما تفوق في النهائي على الترجي، الذي كان يدربه حينها نبيل معلول.



وعن ذلك، قال معلول، في تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لا يملك حاليًا سوى 4 لاعبين، حضروا نسخة 2012، مقابل 3 لاعبين للترجي، ما يعني وجود جيل جديد للفريقين.



وأضاف: "في نهائي 2012، كان الأهلي لديه كتيبة من النجوم، وكذلك الترجي.. مستوى الفريقين حاليًا متقارب، وجميع الاحتمالات واردة.. اللعب خارج الديار يكون أفضل بالنسبة لهما، لأن الضغط العصبي يكون أقل".



وحول أخطر لاعبي المارد الأحمر، قال معلول: "لو كنت مديرا فنيا للترجي حاليا، سأفرض رقابة صارمة على وليد سليمان، لأنه يلعب بذكاء حركي رائع، ويتنوع في أدواره، ما بين جناح ومهاجم متأخر، ويساهم في أداء هجومي مميز للأهلي".



وأكد أن الأهلي سيتأثر سلبًا في النهائي، بغياب الظهير الأيسر، علي معلول، لإصابته في العضلة الضامة، خاصةً أنه "يقدم موسمًا رائعًا، وكان له دورًا كبيرًا في صعود فريقه للنهائي".



وأبدى معلول ثقته في قدرة المدير الفني للترجي، معين الشعباني، على إدارة المباراة بشكل مميز، موضحا أن اللقاءات النهائية "تحتاج إلى الشخصية القوية، والروح القتالية، والمجهود البدني".



كما أبرز المدير الفني السابق لمنتخب تونس، العلاقة القوية بين جماهير الأهلي والترجي، والروح الطيبة بين الناديين.