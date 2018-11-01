الحشد الشعبي العراقي يقتل قياديا بتنظيم داعش الإرهابي

تمكنت قوة من الحشد الشعبي العراقي من قتل القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي والملقب بـ " جي بي إس " التنظيم بقرى شمال المقدادية بمحافظة ديالى.



وقال قائد لواء 24 في الحشد الشعبي العراقي اللواء زياد التميمي -اليوم /الخميس/ في تصريح لقناة السومرية نيوز- " إن تم قتل القيادي الإرهابي ياسر نعناع والملقب بـ GPS التنظيم من قاطع عمر الفاروق بديالى"، موضحًا أن عملية القتل كانت نوعية، نفذتها قوة من فوج القوات الخاصة لواء في قرى شمال المقدادية، شمال شرقي ديالى .



يذكر أنه مازالت بعض مناطق ديالى، تعاني من وجود جيوب وخلايا نائمة للتنظيم الإرهابي، وتعمل القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش العراقيين على معالجتها.



