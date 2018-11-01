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اقتصاد

الإسكان: طرح 35 محلًا تجارية بأنشطة متنوعة و5 صيدليات في 3 مدن جديدة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:33 ص
السباعى
السباعى
آمنة عبد العظيم
قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم طرح 35 محلًا تجارية بأنشطة متنوعة، و5 صيدليات، بمساحات تتراوح بين 20 و57 م2، بالمزاد العلنى، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، موضحًا أن المحال والصيدليات المطروحة، موزعة كالتالى: 14 محلًا تجارية، وصيدليتين، بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم عقد جلسة المزاد 5/12/2018، و7 محال تجارية، وصيدلية، بمدينة دمياط الجديدة، وسيتم عقد جلسة المزاد 9/12/2018، و14 محلًا تجارية، وصيدليتين، بمدينة الشيخ زايد، وسيتم عقد جلسة المزاد 11/12/2018.

وأوضح المهندس طارق السباعي، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز كل مدينة، ويتم عقد جلسة المزاد فى التواريخ المذكورة، فى الساعة 12 ظهرًا، بمقر جهاز المدينة، ويتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ يتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، طبقًا لموقع ومساحة كل محل أو صيدلية فى موعد غايته جلسة المزاد، واستكمال سداد 10 % من القيمة البيعية الراسى بها المزاد بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5 % مجلس الأمناء فور رسو المزاد + 5 % وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد الباقى وقدره 90 %، بإحدى الطريقتين التاليتين، سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء وفقًا لسعر الفائدة المُعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، مشيرًا إلى أنه يُمكن للراغبين فى دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.

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