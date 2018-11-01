محافظ المنيا يناقش مشروع ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية.. صور

استقبل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وفدا من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برئاسة العميد محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة، والمهندس مروان جمال مسئول الدعم الفني، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور شهاب إسماعيل مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة.





تناول اللقاء مناقشة الأهداف العامة والإجراءات والخطوات العملية المنفذة والمستهدف تنفيذها بشأن مشروع ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.





وقال المحافظ، إن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية حضارية في مستوى أداء الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها باستخدام أحدث التقنيات والتي منها تصاريح البناء والإشغالات والإعلانات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والرد على شكاوى المواطنين، مؤكدا علي أن ربط المراكز التكنولوجية بالوزارات والهيئات والإدارات المختصة تساهم في متابعة آلية العمل، وتعزيز الشراكات ما بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال دعم برامج متابعة حديثة ومتطورة تتضمن الشفافية وتشجع على المساءلة في الأجهزة المحلية لتحقيق أقصى رضا للمواطنين.





وأوضح العميد محمد حميدو أن الوزارة بصدد تعميم المراكز التكنولوجية بجميع المراكز التسع من خلال برنامج ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يهدف إلي تحسين جودة الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل وحدات الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو خدمة المواطنين وتشجيع وجود بيئة عمل شفافة تتمتع باللامركزية في اتخاذ القرار، وعدم احتكاك المواطنين بالموظفين، واختصار الوقت والجهد والتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية.



