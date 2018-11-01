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شاهد.. وان هو تشونج يصل القاهرة للمشاركة في منتدى شباب العالم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:56 م
الإعلامي الكوري وان
الإعلامي الكوري "وان هو تشونج"
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، الإعلامي الكوري "وان هو تشونج"، قادما من كوريا، للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وقالت مصادر بالمطار، إنه تم استقبال الإعلامي الكوري، في مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، من خلال صالة الاستقبال المعدة لضيوف العالم المشاركين في هذا الحدث العالمي، مشيرة إلى أن الإعلامي الكوري غادر مطار القاهرة متوجها إلى مدينة شرم الشيخ فور وصوله على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى هناك.

وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.

ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.
شاهد.. وان هو تشونج يصل القاهرة للمشاركة في منتدى شباب العالم
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