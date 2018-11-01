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رياضة

الكاف يحاضر أجهزة الأهلي والترجي عن تقنية الـ VAR قبل نهائي إفريقيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحضر باتريس كارتيرون، المدير الفني ومحمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، واثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم محاضرة عن تطبيق تقنية الـ«VAR» مع مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويقوم مسؤولو «الكاف» بنفس المحاضرة اليوم مع الجهاز الفني ولاعبين لنادي الترجي التونسي.

وتعقد المحاضرات التنسيقية؛ لتعريف اللاعبين والأجهزة الفنية بقواعد تطبيق الـ« VAR» في مباراة الغد.

ويشهد النهائي الإفريقي لبطولة دوري الأبطال غدا الجمعة المرة الأولى لتطبيق تقنية «VAR» داخل البطولات الإفريقية.
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