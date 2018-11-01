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رياضة

عصام الحضري يوجه رساله إلى نجم النادى الاسماعيلى

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
منار نور
هنأ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق ، صديقه حسنى عبد الربه بمناسبة عيد ميلاده الــ 34

وغرد "الحضرى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر "كل سنة وانت طيب يا قيصر و عقبال مليون سنة يا حبيبي #حسني_عبد_ربه_القيصر".

ويحتفل حسنى عبد ربه، قائد الإسماعيلي الملقب بـ"القيصر"، اليوم بعيد ميلاده الـ34، بمشوار حافل بالإنجازات الرياضية المحلية والدولية، سواء مع الأندية التى احترف بها أو خلال تمثيله لمنتخب بلاده بالمحافل الأفريقية.

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