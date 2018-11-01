رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الشراكة التعاونية مع إثيوبيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الصين وإثيوبيا وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجانبين.



جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بينج إلى سهل ورق زودي بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.



وقال بينج في رسالته إنه يود العمل مع الرئيسة الإثيوبية لاغتنام الفرص التي تأتي عبر تنفيذ ما تم إنجازه خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، بهدف تعزيز التعاون الودي ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين، وتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة، والتي ستصب في صالح البلدين والشعبين.



وكانت سهل ورق زودي تم انتخابها رئيسة لإثيوبيا في 25 أكتوبر الماضي.