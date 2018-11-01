ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز الشراكة التعاونية مع إثيوبيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:21 م
شي جين بينج
شي جين بينج
أ ش أ
أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات بين الصين وإثيوبيا وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجانبين.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها بينج إلى سهل ورق زودي بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وقال بينج في رسالته إنه يود العمل مع الرئيسة الإثيوبية لاغتنام الفرص التي تأتي عبر تنفيذ ما تم إنجازه خلال قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي، بهدف تعزيز التعاون الودي ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين، وتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة، والتي ستصب في صالح البلدين والشعبين.

وكانت سهل ورق زودي تم انتخابها رئيسة لإثيوبيا في 25 أكتوبر الماضي.
loading...

ترشيحاتنا

الإعلامية ليلى عز العرب تكشف عن أكبر تغيير فى حياتها..فيديو

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

حبس الطالب المتهم بقتل زميله في المنوفية داخل المدرسة

مشجع الترجي ساخرا من جمهور الزمالك: ابوس ايدكم متشجعوناش.. فيديو

3 فوائد غير متوقعة لتناول القرفة باللبن

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. فيديووصور

تركي يضرب زوجته في الشارع حتى فقدت الوعي

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

فيديو

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية
عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو
مهرجان القاهرة يطرح الإعلان الرسمي للدورة الأربعين
سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟