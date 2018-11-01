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برلمان

تظلمات انتخابات الوفد: انسحاب 7 مرشحين واسترداد الرسوم

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:22 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
قال أحمد عودة رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد إن لجنة التظلمات انتهت اليوم فى الساعة الخامسة مساء من أعمالها.

وأشار عودة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة تلقت طلب اعتماد بشأن تنازل 7 من المرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد عن الترشح ، مؤكدا أنهم استردوا الرسوم التى دفعوها للترشح وقيمتها 10 آلاف جنيه.

وأكد رئيس لجنة الطعون والتظلمات لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد أن ابرز هؤلاء المنسحبين من الترشح لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد هم فاطمة خليل ومحمد أبو السعود وفاتن عبد الرحمن.
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