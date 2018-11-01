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حوادث

حريق بمدرج كلية الآداب بجامعة بنها

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:06 م
حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
ابراهيم الهوارى
شب اليوم حريق محدود بالمخزن التابع للمدرج العلوي بكلية الاداب جامعة بنها حيث اشتعل الحريق في بعض الأثاث بالغرفة، دون حدوث أية خسائر في الأرواح.

وقام العاملون بالكلية بمساعدة الأمن الإداري بإخماد الحريق ونجحوا في ذلك، وتود جامعة بنها أن تطمئن كافة المواطنين من أبناء محافظة القليوبية ومدينة بنها على كافة طلاب الكلية والعاملين بها، وأن الحريق المحدود لم يؤثر على سير العملية التعليمية بها.

كما قام العاملون بالكلية بفصل التيار الكهربائي وإبلاغ النجدة بالحادث وتم عمل محضر بالواقعة.

وأكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة على انتظام العملية التعليمية بالكلية، وأنه فور إبلاغه بالواقعة اطمأن على سلامة الطلاب والعاملين.

وقدم المغربي الشكر للعاملين وأفراد الأمن الإداري الذين سارعوا لإخماد الحريق فور نشوبه مما أدى إلى عدم وقوع خسائر ماديه كبيره، مشيرًا الي أنه أصدر تعليماته بالتحقيق في أسباب وملابسات اشتعال الحريق.
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