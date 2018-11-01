مدرب الطلائع يختار 18 لاعبا لمواجهة الداخلية غدا في الدوري

كشف محمد حلمى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن قائمة الفريق العسكرى لمواجهة نظيره فريق الداخلية غدا الجمعة على ملعب استاد كلية الشرطة فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.



وجاءت قائمة فريق الجيش على النحو التالى: محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام جمال ومحمد رزق وعموري وحسن يوسف ومصطفى محمد وفرانك ستيفن وعلي الفيل وخالد سطوحي وتالا نداي وفتحي عثمان وكريم طار وحسن ماوندا وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعاصم صلاح وإبراهيم صلاح.



ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة يليه فى المركز التاسع فريق الداخلية برصيد 12 نقطة.