ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب الطلائع يختار 18 لاعبا لمواجهة الداخلية غدا في الدوري

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يسري غازي
كشف محمد حلمى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن قائمة الفريق العسكرى لمواجهة نظيره فريق الداخلية غدا الجمعة على ملعب استاد كلية الشرطة فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.

وجاءت قائمة فريق الجيش على النحو التالى: محمد بسام ومحمد شعبان وإسلام جمال ومحمد رزق وعموري وحسن يوسف ومصطفى محمد وفرانك ستيفن وعلي الفيل وخالد سطوحي وتالا نداي وفتحي عثمان وكريم طار وحسن ماوندا وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعاصم صلاح وإبراهيم صلاح.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 13 نقطة يليه فى المركز التاسع فريق الداخلية برصيد 12 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

قرينة رئيس الجمهورية: سعيدة بوصولي أرض السلام لحضور فعاليات منتدى شباب العالم

احتسب 76 ضربة جزاء و20 كارت أحمر.. حكاية حكم مباراة الأهلي والترجي

انفراد .. كواليس أخطر 24 ساعة قبل تعيين مهدى عبيد حكما لمباراة الأهلى والترجى

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

حسام حسن يستبعد 5 لاعبين من بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

بعد حبس أم كويتية: 7 نصائح تشجع طفلك على المذاكرة

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

230 مشجعا تونسيا يصلون القاهرة لحضور مباراة الأهلي.. صور

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية
تونى ماهر يتحدث عن بداية دخوله عالم التمثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟