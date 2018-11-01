أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو

حذر الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر، من قول عامة الناس "لا حياء فى الدين"، مشيرا إلى أن هذا خطأ يقع فيه كثيرون.



وتابع الفيل، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه يجوز قول لا حياء فى العلم، لكن الدين كله حياء، والحياء شعبة من شعب الإيمان.



وأشار إلى أن الله تعالى نقل سؤال المؤمنين فى القرآن كما هو بدون تغيير فى قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ).