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رياضة

دورة تدريبية للعبة التايكوندو فى 5 محافظات برعاية كورية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:36 م
جانب من مشاركة مدير
جانب من مشاركة مدير المركز الثقافي الكوري
محمود نوفل
زار يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري نادي حلوان العام لتفقد الدورة التدريبية للعبة التايكوندو ، وتعد تلك الدورة واحدة من الدورات التي يقيمها المركز في 5 مناطق مختلفة.

وأوضح مدير المركز الثقافي الكوري ان الدورات تشمل إقامة دورات لتعليم لعبة التايكوندو ، مؤكدا ان تلك الدورات تأتي في اطار السعي للترويج لرياضة التايكوندو حول العالم لعام 2018.

وفي سياق متصل اهدي يانج ، الزي الخاص باللعبة ، وبساط للتدريب و ساندباج من اجل تحسين جودة التدريب للمشاركين في الدورة التدريبية .

وفي لقاء مع المسؤولين بنادي حلوان أعرب مدير المركز الثقافي الكوري عن ترحيبه المستمر بهم وبكل المهتمين باللعبة في المركز الثقافي الكوري حيث تسلم درع تكريم من النادي.

وبيًن مدير المركز الثقافي الكوري أنه من المنتظر زيارة باقي المناطق الخمس وهى: الفيوم ، والشرقية والمحلة و اسوان خلال الاسبوع القادم.
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