إليسا: خشيت من إعلان إصابتي بالسرطان.. ونسب فحوصات النساء زادت بعد الكليب

كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن مخاوفها قبل إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي خلال كليبها "إلى كل اللي بيحبوني" شهر أغسطس الماضي.



وقالت إليسا خلال لقائها في برنامج معكم: "خشيت من ردود الفعل السلبية قبل طرح الكليب لانه ليس أمرًا سهلا أن تعلن شخصية عامة ومعروفة عن اصابتها بالسرطان".



وأضافت: "نصحتني شركتي روتانا بعدم الإعلان عن هذا الخبر خوفا على صورتي الذهنية لدى جمهوري".



وأكدت النجمة اللبنانية ان نسب الفحوصات الطبية الخاصة بالنساء في لبنان ارتفعت بعد كليبها وحملة التوعية ضد سرطان الثدي، لافتة الى انها تلقت رسائل من أطباء في الوطن العربي عبر السوشيال ميديا أخبروها بهذا الشيء.