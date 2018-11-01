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رياضة

عبد المنصف يهنئ لاعبي الزمالك

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادي دجلة على التوجه إلى غرفة ملابس الفريق الأبيض بعد الانتهاء من مباراة دجلة في الجولة الثانية عشرة للدوري لتهنئة زملائه السابقين بالفوز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب النادي استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر له الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك فاز على دجلة برباعية مقابل هدفين واستعاد صدارة الدوري برصيد ٢٠ نقطة.
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