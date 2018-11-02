جامعة بني سويف تستعد لانتخابات الاتحادات الطلابية

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اجتماعا استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والسادة منسقي الأنشطة الطلابية ومديرو رعاية الشباب بالكليات.



وأوصى رئيس الجامعة بضرورة مراعاة الشفافية في الانتخابات، وتشجيع الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية والانضمام لاتحاد الطلاب بالكلية وبالجامعة، مع ضرورة الالتزام بمواعيد وتوقيت الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2018- 2019م الوارد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف الدكتور منصور حسن موضحا أن على كل كلية تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات مكونة من: رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأعضاء: منسق الأنشطة الطلابية، مدير رعاية الشباب، مدير الكلية، وعدد (2) طالبين متميزين من غير المرشحين.

