ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يعتزم تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) اليوم / الجمعة/ - إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها. وأوضح ترامب أنه سيتخذ "على الأرجح" - الأسبوع المقبل - قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأمريكية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.
loading...

ترشيحاتنا

الصحف السعودية: الحكومة اليمنية مرحبة بالمفاوضات والحوثي يناور.. نذر الحرب تدق بين تركيا والأكراد في شمال سوريا.. وحفتر يوافق على حضور مؤتمر باليرمو.. وبن سلمان يستقبل قيادات إنجيلية أمريكية

لأول مرة.. زعيم كوريا الشمالية في سيول قريبا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

مصطفى بكري يطالب برحيل إيران من اليمن ويحذر من الموقف الأمريكي بالمنطقة

شيريهان ناعية حمدي قنديل: وداعا إنسان مصري مثقف غير مدعي

وزير العدل الأمريكي يحذر من تزايد وتيرة التجسس الاقتصادي الصيني

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

رامي عياش يتألق بحفل ضخم وسط 20 ألف فرد من جمهور الإسكندرية..صور

محمد فهمي: أقمت دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة أمام المحاكم الكندية

طريقة عمل الفلافل برجر السورية

تجديد حبس مهندس بحي المعادي ومستثمر عقاري وآخر لاتهامهم فى قضية رشوة

متحدث عسكري: قوات التحالف العربي دمرت مواقع إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد
مصطفى بكري يطالب برحيل إيران من اليمن ويحذر من الموقف الأمريكي بالمنطقة
مشادة بين فريدة الشوباشي وأستاذ جامعة على الهواء بسبب النقاب
تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟