ترامب يعتزم تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تعيين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي - حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز) اليوم / الجمعة/ - إنه ينظر "على نحو جاد" بتعيينها. وأوضح ترامب أنه سيتخذ "على الأرجح" - الأسبوع المقبل - قراره في شأن الشخصية التي ستخلف نيكي هايلي السفيرة الأمريكية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل أكتوبر الماضي استقالتها على نحو مفاجئ.