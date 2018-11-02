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الأوقاف:٢٥٠ طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف توزيع مائتين وخمسين طنا من السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن يتم تمويلها من بند البر بديوان عام الوزارة ، وسيتم توفير السلع المطلوبة بمعرفة وزارة التموين في إطار التعاون الكبير بين الوزارتين في خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

كما سيتم توزيع لجان متخصصة للتوزيع على مستوى الجمهورية مع الاستفادة بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية .
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