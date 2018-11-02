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أخبار العالم

بلومبرج: ترامب يطلب من مسؤولين إعداد مسودة لاتفاق تجاري ممكن مع الصين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة عن أربعة مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، والتي ستُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقالت بلومبرج إن ترامب طلب من مسؤولين أمريكيين البدء في إعداد بنود محتملة للاتفاق، مضيفة أن الاتجاه إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الصين عززته مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس.

وعبر ترامب وشي عن تفاؤلهما بأنه سيتم التوصل إلى حل لخلافاتهما التجارية المريرة قبل اجتماعهما في نهاية نوفمبر بالأرجنتين.
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