ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فوز عميد آثار الفيوم بجائزة اتحاد الآثاريين العرب للجدارة العلمية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:58 م
فوز عميد آثار الفيوم
فوز عميد آثار الفيوم بجائزة اتحاد الآثاريين العرب للجدارة
أ ش أ
أعلن الدكتور محمد الكحلاوي الأمين العام للاتحاد العام للآثاريين العرب منح الاتحاد هذا العام جائزته للجدارة العلمية، للدكتور عاطف منصور محمد عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم، والتي تمنح للشخصيات العلمية البارزة في مجال علوم الآثار والمتاحف والترميم ممن أسسوا وساهموا في إنشاء مشروعات بحثية أو كشف مواقع أثرية أو إنشاء متاحف قومية أو ممن حافظوا على صيانة التراث الثقافي.

وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد، في بيان أصدره الاتحاد اليوم، إلى أن المؤتمر الـ 21 للاتحاد والذي تنطلق فعالياته بمقر الاتحاد بالشيخ زايد يوم 10 نوفمبر الحالي برئاسة الدكتور على رضوان، سيكرم رواد علوم الآثار الذين أثروا العمل الأثري في مصر والوطن العربي بما قدموه من مؤلفات وبحوث قيمة ومنحهم درع الاتحاد وجائزة تقديرية وجائزة التفوق العلمي للشباب وجائزة الجدارة العلمية وجائزة التميز الأكاديمي.

وعرض الدكتور ريحان السيرة الذاتية للدكتور عاطف منصور والإنجازات التي تحققت بآثار الفيوم، فهو حاصل على ليسانس الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1992 والماجستير عام 1996 والدكتوراه 1998 من نفس الكلية وعين بكلية الآداب جامعة سوهاج وتدرج بالمناصب بالكلية حتى درجة أستاذ ويشغل حاليًا عميد كلية الآثار جامعة الفيوم ومدير مركز المسكوكات الإسلامية – مصر "INCE".

وحققت الكلية إنجازات كبيرة في عهده منها حصول أعضاء هيئة التدريس على مهمات علمية ومنح خاصة ومشروعات بحثية وكذلك حصل أعضاء الهيئة المعاونة على كثير من البعثات الكاملة أو بعثات الإشراف المشترك، كما حصلت الكلية على العديد من المشروعات البحثية الدولية منها مشروع "الأوستراكا القبطية بالمتحف القومي للحضارة المصرية: كتالوج علمي وقاعدة بيانات"، مشروع "دراسة الجلد والآثار العضوية" بالمتحف القبطى، مشروع "المصادر العربية لدراسات علم المصريات"، مشروع ببليوجرافيا المصادر العربية للدراسات القبطية، مشروع "خريطة مصر القبطية، مشروع مصري – ألماني لعمل كتالوج وتصنيف نقود مصر ومدنها المحفوظة بجامعة توبنجن بألمانيا، ولأول مرة يتم تخصيص موقع للحفائر الأثرية لكلية الآثار-جامعة الفيوم بمنطقة كوم أوشيم.

وأشرف وناقش الدكتور عاطف منصور 54 رسالة علمية ماجستير ودكتوراه وأصدر أول دورية سنوية علمية محكمة بكلية الآثار – جامعة الفيوم وفقًا للمعايير الدولية باسم (شدت) 2013 وله العديد من المقالات العلمية المنشورة.
loading...

ترشيحاتنا

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو

صحفي جزائري يكشف نقاط ضعف الترجي التونسي

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. حارس أمن يهرب بعد رؤيته شبحا على الطائرة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

وصول أول رحلة سياحية من ميونخ مباشر إلى مرسى علم.. صور

حسام حسن يعلن التشكيل الأساسى لبيراميدز فى مواجهة الاتحاد

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

أمين الفتوى يوضح حكم الوشم

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟