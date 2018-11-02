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البيئة: ربط معمل تكرير مسطرد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:03 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة
أ ش أ
أكدت وزارة البيئة الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مدخنة فرن التقطير الرابع بمعمل تكرير مسطرد، التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث شملت منظومة الرصد الذاتي المستمر أجهزة رصد أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلي الظروف المرجعية والتي تشمل كلا من درجة الحرارة والضغط و الأكسجين.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت.

وأضافت أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية بلغ 56 منشأة، بعدد 233 نقطة رصد موزعة على مستوي الجمهورية وتمثل مختلف القطاعات الصناعية المتواجدة في مصر، حيث تعتمد عمليات رصد الانبعاثات الصادرة من المداخن على استخدام أجهزة متخصصة لرصد الانبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية، لحساب قيم تركيز تلك الانبعاثات، ويتم إرسال البيانات بكل منشأة في ذات التوقيت من خلال مجمع البيانات إلى غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة، لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية.
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