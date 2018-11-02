البيئة: ربط معمل تكرير مسطرد بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

أكدت وزارة البيئة الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مدخنة فرن التقطير الرابع بمعمل تكرير مسطرد، التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول، حيث شملت منظومة الرصد الذاتي المستمر أجهزة رصد أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلي الظروف المرجعية والتي تشمل كلا من درجة الحرارة والضغط و الأكسجين.





وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كأحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت.



