خطيب المسجد النبوي يحذر من الانسياق خلف الشائعات المغرضة.. فيديو

حذر الشيخ عبدالمحسن القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، من الإصغاء للأراجيف، وشائعات المغرضين ، مذكرا بما أسبغه الله عز وجل على المملكة من آلاء كثيرة فأكرمها بنعمة الإسلام ونشره وعمارة الحرمين الشريفين وخدمتهما وإكرام قاصديهما وطباعة ونشر المصحف الكريم في الآفاق، ورعاية المسلمين وخدمة قضاياهم وتحكيم شرع الله في أرضه وجعلها قبلة المسلمين وقلب العالم الإسلامي ، مع ما أنعم عليها من الأمن واستتابه، ورغد العيش ونعيمه ووحدة شعبها وألفته.



وقال - في خطبة الجمعة - إن كل ذلك وغيره بفضل الله وحده ثم بما وفق الله ولاة الأمر الذين جعلوا أولى مهماتهم منذ تأسيس هذه الدولة تحقيق توحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ، وخدمة المسلمين ونشر العلم الشرعي النابع من الكتاب والسنة واقتفاء سلف هذه الأمة ومهما تلونت أصوات المناوئين فلن يزيد هذه البلاد إلا تمسكًا بالإسلام واجتماع كلمة أهلها مع ولاتهم.



وتحدث خطيب الحرم حول راحة القلب قائلا:"إن زوال الهم والغم مطلب كل إنسان ، وبذلك تحصل الحياة الطيبة والعيش الهنيء ، وجميع الخلق ينشدون السعادة ويسعون إلى تحصيلها، وأصل السعادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب ، وإذا أراد الله بعبد خيرًا شرح صدره ولا نعيم أطيب من ذلك فهو من أعظم أسباب الهدى وأجل النعم.