حسام حسن يعلن التشكيل الأساسى لبيراميدز فى مواجهة الاتحاد

أعلن حسام حسن المدير الفنى الجديد لبيراميدز، التشكيل الذى سيخوض الفريق به مواجهة الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ12 للدوري بعد قليل.



وجاء تشكيل بيراميدز فى اول مباراة رسمية لحسام حسن على النحو التالى :



- حراسة المرمى : أحمد الشناوى

- الدفاع : أحمد أيمن منصور - على جبر - رجب بكار - محمد حمدى .

- الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد مجدى قفشة - محمد فاروق - ناصر منسى .

- الهجوم : كينو - أوزبيكى أوكيشوكو.



ويجلس على مقاعد بدلاء بيراميدز اللاعبون : المهدى سليمان - شريف عادل دابو - محمد فتحى - عبدالله بكرى - عمر جابر - رودريجنيو - كارلوس أدواردو