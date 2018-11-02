الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود



واختتم الرئيس: هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.

واختتم الرئيس: هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء.. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 2, 2018

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من الأقباط في المنيا.وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي علي تويتر وفيسبوك: أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.