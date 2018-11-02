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أخبار البلد

الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم
نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من الأقباط في المنيا.

وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي علي تويتر وفيسبوك: أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

واختتم الرئيس: هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.

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