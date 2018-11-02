الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددا من الأقباط في المنيا.
وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي علي تويتر وفيسبوك: أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.
واختتم الرئيس: هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.
وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي علي تويتر وفيسبوك: أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.
واختتم الرئيس: هذا الحادث لن ينال من إرادة أمتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء.
أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 2, 2018
هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء..