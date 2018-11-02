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برلمان

رئيس مجلس النواب ينعى ضحايا حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:45 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
ماجدة بدوي
نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى شهداء حادث دير الأنبا صمويل بالمنيا، والذي وقع الْيَوْمَ الجمعة، إثر الاعتداء الإرهابي الغاشم على حافلة كانت تقل مجموعة من أبناء مصر الأقباط وهم في طريقهم للدير لأداء فروض العبادة.

وأكد "عبد العال"، في بيان له، أن تلك الاعمال الارهابية الخسيسة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من عزيمة المصريين لن تفت في عضد النسيج الوطني الصلب ولن تزيد المصريين إلا إصرارًا علي اجتثاث براثن هذا الاٍرهاب الأسود من جذوره مشددًا علي أهمية اصطفاف كافه قوي الدولة والشعب خلف قيادته الحكيمة لمواجهة هذه الجماعات الظلامية التي باتت تلفظ أنفاسها الاخيرة بعد الضربات الاستباقية الناجحة للجيش والشرطة التي جففت منابعها وأوهنت قوتها .

وإذ يتقدم الدكتور علي عبدالعال، بخالص العزاء للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأسر الشهداء من أبناء مصر، فإنه يؤكد علي دعم مجلس النواب الكامل للدولة وجهود الجيش والشرطة في حربها علي الاٍرهاب سائلًا المولي عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء الطاهرة برحمته ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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