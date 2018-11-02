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رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب النهائي الأفريقي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:44 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.

وجاءت التشكيلة كالتالي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي - خليل شمام

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي

الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف البلايلي

ومن المقرر ان تكون مباراة الاياب يوم 9 من الشهر الجاري على استاد رادس في تونس.
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