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رياضة

المساكني يدعم الترجي من برج العرب ويتوقع هزيمة الأهلي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلن نجم منتخب تونس والدحيل القطري، يوسف المساكني، مساندة الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، خلال مباراتهما مساء الجمعة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب برج العرب.

وقال المساكني، في تصريح إذاعي، قبل اللقاء: "حرصت على التواجد ببرج العرب، حتى أساند فريقي السابق الذي يبقى حبه في القلب على الدوام. أنا مرتاح لمعنويات اللاعبين، ومتأكد من تقديمهم اليوم مباراة كبيرة".

وحول تكهناته للقاء، علق: "أتوقع فوز الترجي، 1-0، كما أنني واثق من أن اللقب الأفريقي لن يفلت هذه المرة من الترجي".

يشار إلى أن يوسف المساكني، والذي يواصل مرحلة التأهيل البدني، تمهيدا لعودته للمشاركة مع الدحيل القطري، حضر أيضا مباراة نصف النهائي ضد بريميرو دي أجوستو، وتابع التدريبات اليومية بجانب رئيس النادي حمدي المدب.

يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل الترجي الرياضي لسنوات، قبل أن يغادره في 2013 للالتحاق بالدوري القطري.
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