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محافظات

افتتاح فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والحرف اليدوية.. فيديو وصور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:58 م
فعاليات مهرجان تونس
فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والفخار والحرف اليدوية
الفيوم - نبيل أبو السعود
افتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم فعاليات مهرجان تونس السنوي الثامن لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والسيد دانتي كمبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية والمهتمين بالسياحة في الفيوم.

شملت فعاليات المهرجان ورش لصناعة الفخار والخزف والصناعات اليدوية والحرفية، وورش للخوص والسعف والرسم، وعروضًا للفلكلور الشعبى ومتحف الكاريكاتير للفنان محمد عبلة ومركز الفيوم للفنون، وورشة إيفلين لصناعة الفخار، وعرض فني للفرقة النوبية، وعروض للأطفال من جمعية تواصل لتطوير إسطبل عنتر.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة للمشاركة فى فعاليات هذا المهرجان المتميز، مشيدًا بدور جميع الجهات القائمة على تنظيم المهرجان لدوره الفعال فى دعم وتنمية صناعات الخزف والفخار والحرف اليدوية بقرية تونس، كما قدم شكره وتقديره للسيدة إيفيلين السويسرية لدورها الكبير فى تعليم أبناء القرية هذه الصناعات الحرفية، وشكر المسئولين ببنك الإسكندرية لرعايتهم لهذا الحدث للعام الرابع على التوالى مما ساهم فى نجاح المهرجان وجذب السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بجو القرية المعتدل وصناعاتها اليدوية الجميلة.

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية لقرية تونس، مطالبًا بضرورة تكاتف الجميع من أجل تحويل قرى الجمهورية إلى قرى منتجة بلا بطالة على غرار قرية تونس الفيوم.

وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التي تجسد تراث الفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية التسويق ودوره في النهوض بهذه الصناعات من خلال عمل معارض داخل وخارج الفيوم لعرض المنتجات بشكل متميز يُسهم فى زيادة عمليات البيع والشراء والارتقاء بالصناعات.
افتتاح فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والحرف اليدوية.. فيديو وصور
افتتاح فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والحرف اليدوية.. فيديو وصور
افتتاح فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والحرف اليدوية.. فيديو وصور
افتتاح فعاليات مهرجان تونس الثامن للخزف والحرف اليدوية.. فيديو وصور
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